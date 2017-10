Viljandi HC alustas käsipalli Balti liigat valusa kaotusega

Viljandi tänane vastane Klaipeda Dragunas sai võõrsil kindlalt jagu Dobele ZRHK Tenaxist 30:19 (14:10). Leedu meistril on nüüd nagu tiitlikaitsja Riihimäe Cocksil ja Šviesalgi A-alagrupis kaks punkti. Viljandi, Tenax ja sel nädalavahetusel mänguvaba olev HC Kehra/Horizon Pulpo&Paper on punktita.

