Klementsovi finaalieelne soov: hõbedane või miks mitte kuldne medal

Eesti Sõudmisliidu juhatuse liige Mihkel Klementsov tunnistas, et ootas salamisi ehk kirkamatki medalit, aga jäi tulemusega väga rahule.

Millise mulje neljapaadi sõit jättis ja kui maksimumilähedane see pingutus tundus?

Kui küsid puhtalt finaalsõitu, siis see sõideti kindlalt sajaprotsendiliselt - seal ei ole kahtlustki. Kui võtta maailmameistrivõistlusi tervikuna, siis mul isiklikult oli enne finaali soov, et medal oleks natuke teist karva: kas hõbedane või miks mitte ka kuldne. Aga sellest segadustega võistlusest võeti igal juhul välja korralik tulemus.

Rio olümpial kuulus pronksi võitnud paati Taimsoo, Raja ja Endreksoni kõrval Andrei Jämsä. Nüüd Kaur Kuslap. Kui palju see mõjutab või kas on vahet, kes seal paadis istub?

Kui tagantpoolt pihta hakata, siis kindlasti on vahe, kes seal istub. Teisalt, küsimus ongi võib-olla suunatud sellele, kas meil on järjest ja järjest sinna uusi mehi võtta kogenud meestega koos sõitma. Julgen öelda, et Kauri näide on praegu väga hea. Mäletame, et Rio olümpiamängudel Kaur osaleda ei saanud ja võib-olla tekkis väike motivatsioonipuudus, aga võttis eelmisel sügisel tõsiselt härjal sarvist ja tegi kogu ettevalmistuse läbi. Keerulise hooaja käigus oli tema see, kes pidi kastanid tulest välja tooma ja tegi seda väga hästi.

Sõudmise neljapaat... mis selle fenomen on, et see meile ikka medaleid toob?

Sellele küsimusele on hästi raske vastata. Ma võib-olla tooksin näite teistest riikidest. Kui Inglismaal sõitis Sir Steven Redgrave, siis muutus ennekõike roolijata kahepaat nende nii-öelda põhipaadiks. Kui Redgrave istus neljasesse, siis muutus roolijata neljapaat põhipaadiks. Nüüd viimastel aastatel sihitakse hoopis kaheksapaadil medaleid. Eks meiegi oleme teinud aastakümnete jooksul häid tulemusi erinevates paatides. Mäletame siis Jüri Jaansoni ühe- kui ka kahepaate, nii Jüri kui Tõnu, kui ka Kaspar ja Allar... nüüd siis ollakse neljapaadis ja teist kümnendit juba. Miks ka mitte?