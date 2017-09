Ühisrahastus võib päästa Bergeni MM-i korraldajaid pankrotist

MM-i mänedžer Helge Stormoen ei püüdnudki olukorda ilustada. Täpne aruanne saab valmis kahe-kolme nädala pärast. Algselt oli tiitlivõistluste korraldamiseks planeeritud 16,5 miljonit eurot, kuid esialgsetel andmetel ulatuvad kulud 23,4 miljonini, vahendab Rattauudised.ee.

Korraldajad üritavad läbi rääkida valitsuse ja kohalike omavalitsustega, et nood lisaraha eraldaksid. Abikäe ulatas ka Askoys elav fänn Kristin Solhaug, kes algatas ühisrahastuse kampaania. "Tegemist oli võrratu sündmusega ja arvan, et leidub inimesi, kes on nõus midagi maksma," selgitas Solhaug. Teisipäeva hommikul käivitunud kampaania kaudu on juba kogutud ligi 400 000 eurot, kuid vaevalt sel viisil miinus likvideeritakse.

Rahaprobleemil on mitu põhjust. Esiteks ei saanud korraldajad piisavalt häis sponsorlepinguid kohalike nafta ja gaasifirmadega. Teiseks ei sujunud loodetud moel turismipakettide müük üheksa päeva väldanud üritusele. Kolmandaks paisusid terroriohu tõttu kavandatust suuremaks turvalisusega seotud kulud.

Tagatipuks nõrgenes Norra kroon euro ja Šveitsi frangi (Rahvusvahelise Jalgratta Liidu peakorter asub Aigles) suhtes. 2014. aastal MM-i korraldusõigust saades pidid norralased UCI-le maksma seitse miljonit eurot, kuid nad ei kandnud kogu summat korraga üle ja krooni nõrgenemise tõttu suurenes makstav summa lõpuks 1,6 miljoni võrra.