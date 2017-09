Poola hakkab tööle ralli MM-sarja naasmiseks

Noworol soovis juhtida tähelepanu, et üldiselt oli hinnang Poola rallile kõrge. "FIA esindajate detailne raport kinnitab, et turvaküsimuste kõrval ei olnud meie rallile märkimisväärseid vastuväiteid."

"Me ei anna alla ja soovime lähiaastatel MM-sarja naasta," jätkas Noworol. "Me asume tööle uue turvakontseptsiooni kallal ja kasutame FIA [rahvusvahelise autospordiliidu] ohutusosakonna abi."

