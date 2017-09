Teatejooks kogus liikumisvõime kaotanud laste raviks 5700 eurot

Teatejooks on Eesti suurim laste- ja noortespordiüritus ning ühtlasi suurim üritus, kus lapsed ise annavad oma panuse heategevuse heaks. Kaheteistkümnendat korda toimunud laste heategevussündmusel osales tänavu rekordiliselt ligi 12 000 last korraga 25 Eesti paigas: Elvas, Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kohtla-Järvel, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Otepääl, Paides, Pärnus, Rakveres, Raplas, Sillamäel, Tallinnas, Tartus, Toilas, Valgas, Viljandis ja Võrus ning esmakordselt Muhus, Peetris, Tõrvas, Värskas ja Viimsis.

Mats, kes on ka varem ise teiste laste aitamiseks Teatejooksul osalenud, kaotas kolm aastat tagasi südame seiskumise tõttu nii liikumis- kui ka nägemis- ja kõnevõime. Aleksei kaotas liikumisvõime põetud raske haiguse tagajärjel. Mõlemad vajavad järjepidevat teraapiat tavapärasest suuremas mahus ning annetuste abiga on neil võimalik seda Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses saada.

Teatejooksu üks eestvedajatest Erik Pallase tänab kõiki, kes laste ravi toetamiseks kaasa aitasid. "Täname ligi 12 000 tublit last, kes heategevuse nimel maikuus jooksma tulid ning kõiki häid inimesi, kes annetasid numbrile 900 7777 helistades 7 eurot. Teatejooksust on kujunenud sündmus, kus saame hetkeks mõelda neile, kellel on liikumine keerulisem, neid rohkem märgata ja toetada," lausus Pallase.

