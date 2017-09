Viljandi Tulevik oli Flora vastu lähedal suurüllatusele

Viik tähendab, et enne täna hiljem toimuvat Levadia ning FCI kohtumist on Flora eduseis Levadia ees seitse punkti. Kui Levadia suudab koduväljakul FCI alistada, oleks vahe neli punkti. Tasub meeles pidada, et Flora ja Levadia võivad tiitli omavahel jagada Premium liiga hooaja viimases voorus, kui vastamisi minnakse Kadrioru staadionil.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel