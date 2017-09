Guardiola õnnetusse sattunud Agüerost: ta ei pea minu ees vabandama

Argentiinlasest ründaja viibis Amsterdamis kontserdil ning oli taksoga teel lennujaama, kui juht vastu posti sõitis. Agüero sõnul murdis ta roide ning on nüüd kodusel ravil.

"Tal oli vaba päev," kinnitas Guardiola Suurbritannia meediale. "Temaga on hästi ja see on kõige tähtsam. Ma ei taha teada, millega mu mängijad [vabal ajal] tegelevad. Kui nad on isad, lasub nende õlul vastutus nii väljakul kui väljaspool seda. Nad teavad, mida teha. Ta on elus - miks peaks ta minu ees vabandama? Ei."

Küll ei olnud hooaega seitsme väravaga alustanud Agüero tegutsemisega rahul endine Tottenhami ja Fulhami treener Martin Jol, kes nimetas seda BBC raadiosaates Friday Football Social "vastutustundetuks". "Neljapäeval Amsterdami lennata oli rumal," sõnas Jol. "See seab halva eeskuju. Mängijad peavad mängudele keskenduma. Kui sellist teguviisi lubada, hakkavad mängijad käima kontsertidel üle kogu maailma."