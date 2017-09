Malaisia etapi tegevjuht: vormelit on praegusel kujul inimestele raske müüa

Sellel nädalavahetusel Malaisias viimast korda toimuvat vormel-1 GP-etappi võõrustava kuulsa Sepangi ringraja tegevjuht Razlan Razali tunnistas reedel, et nad ei tahaks etappi enam võõrustada ka siis, kui seda pakutaks neile tasuta.

"Isegi, kui me saaksime kõige parema lepingu ning etappi korraldada tasuta, mis oleks lõpptulemus?" küsis Razali intervjuus Reutersile. "Mina ei suuda kaks tundi televiisori ees istuda ja kogu sõitu vaadata. Sellist üritust on raske müüa ja see ei vääri praegu investeeringut."

Razali sõnul on pealtvaatajate arv nii raja ääres kui televiisorite taga vähenenud alates 2014. aastast, mil võeti kasutusele varasemast vaiksemad hübriidmootorid. Eelmisel aastal külastas alates 1999. aastast Malaisia GP-etappi võõrustavat Sepangi ringrada 46 944 inimest, kuid 2013. aastal oli pealtvaatajaid 88 000. Homme toimuvale lõppvõistlusele on veel võimalik pileteid osta ka stardisirget ääristavale peatribüünile, kuigi neid müüakse 82-protsendilise allahindlusega. Järgmisel kuul Sepangis sõidetavale MotoGP etapile on piletid aga juba läbi müüdud.

Razali arvates pole vormel-1 sarja omandanud Liberty Media eesotsas Chase Careyga teinud piisavalt head tööd. "Võrreldes Bernie [Ecclestone'i] ajaga, millised muutused on seda spordiala huvitavamaks teinud?" küsis Razali. "Rajaväline töö on olnud hea, aga mis paneb inimesi pileteid ostma? Produkt, spordiala ise."