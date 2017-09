Vabatreeningutel head minekut näidanud Ferrari mootor vedas Vettelit kolmanda treeningu lõpus alt ning kuigi meeskond sai kvalifikatsiooni eel uue (ja hooaja viimase lubatud) mootori paigaldatud õigeaegselt, tabas sakslast ajasõidus kohe uus probleem. Seda ei suutnud Ferrari mehhanikud enam lahendada ja nii peab Vettel homset lõppvõistlust alustama rivi lõpust.

Kvalifikatsioonis näitas kiireimat minekut Mercedese piloot ja MM-sarja üldliider Lewis Hamilton, kes edestas Vetteli meeskonnakaaslast Kimi Räikköneni 0,045 sekundiga. Kolmandana stardib homme Max Verstappen (Red Bull; +0,465) ja neljandana tema meeskonnakaaslane Daniel Ricciardo (+0,519). Teine Mercedese piloot Valtteri Bottas kaotas Hamiltonile 0,682 sekundit ja oli viies.

Vahe Hamiltoni ja Vetteli vahel on enne Malaisia GP-d 28 punkti.

Problems for VET ????: "It's like I have no turbo"#MalaysiaGP ???????? #Quali #F1 pic.twitter.com/8Sd5Gceb5h