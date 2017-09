50 aasta eest karjääri alustanud šotlasest saab Euroopa vanim tegevtreener

"Mõned mängijad ei lugenud toona ajalehti ja ei puutunud kriitikaga kokku," jätkas Smith. "Tänapäeval on mängijatel agendid ja finantsnõustajad, seega on kõik muutunud. Sotsiaalmeedia tõttu ei saa ükski mängija ega jalgpallitegelane avalikkuse eest peituda."

Smithist sai Falkirki ajutine peatreener pärast seda, kui senine juhendaja Peter Houston astus kehvade tulemuste tõttu ametist tagasi. Ajutisele lepingule vaatamata tahaks Smith klubi eesotsa jääda pikemaks ajaks. "Ma oleksin nõus seda tööd tegema nii kaua kuni klubi seda vajab, kuni fännid seda tahavad ja kuni see on õige Falkirki jalgpalliklubi jaoks," kinnitas Smith BBC-le.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel