Naiste meistriliigas tulevad täna väljakule kõik naiskonnad

Mängu peakohtunikuks on Erkko Liiv, abikohtunikud on Ello Heiskonen ja Mari Teppan.

Flora abitreener Magnus Christopher Rosen: "Kes mingil põhjusel ei leidnud mahti nädala sees aset leidnud Meistrite liiga kohtumistele kaasa elada, see seadku laupäeval sammud Lillekülla, kus vutisõpru on ees ootamas mõnus maiuspala. Võõrustajatele kohaselt soovime vastaseid hea ja paremaga kostitada ning mihklikuu seeläbi mõnusa emotsioon iga lõpetada."

Flora on senisel hooajal näidanud SK 10 vastu kindlat mängu, kui kohtumised on võidetud 5:0, 14:0 ja 9:0.

Mängija Kaisa Kamenik: "Taas on oodata väga tasavägist ja võitluslikku mängu. Selleks, et tabelisse kolm punkti juurde kirjutada, peame täielikult keskenduma, tegutsema kaitses kindlalt ning oma väravavõimalused realiseerima."

Tammeka abitreener Maria Sootak: "Nagu senine hooaeg on näidanud, siis ühtki selleaastast naiste meistriliiga vastast ei saa kergelt võtta. Nii ka Kaleviga. Leian, et me asetseme hetkel ärateenimatult madalal kohal liigatabelis ja eesmärk laupäevasest mängust kodupubliku ees saab olla vaid üks - kolm punkti!"

Tartu Tammekat ootab koduväljakul ees raske mäng, kui nende vastaseks Sepa jalgpallikeskuses on Tallinna Kalev. Tammeka hoiab hetkel 15 punktiga seitsmendat kohta, Kalev on 29 punktiga viiendal positsioonil.

Mängu peakohtunik on Raiki Mänd, abikohtunikud on Ville Pähklamäe ja Laura Pipper.

Mängija Keidi Käis: "Hooaeg hakkab läbi saama ning ees on viimane kodumäng. Meie üks ja ainus eesmärk on teha korralik lõpuspurt ja seeläbi mäng võita. Eesmärgini jõudmiseks tuleb kohe algusest peale minna mängu suure tahte ja hea emotsiooniga, mis kindlasti ei puudu ka Noortekoondisel."

Omavahelistes mängudes on seni edu saatnud Põlvat, kes esimese kohtumise võitis 2:0, teises sai Noortekoondiselt loobumiskaotuse ning kolmandas oli samuti vastastest 2:0 parem.

Mängija Angelina Jegorova: "Viimane mäng Pärnuga sellel hooajal. Nad kindlustasid juba Eesti meistritiitli, kuid me ei lase kätel langeda ning üritame näidata head mängu. Meie jaoks on hetkel peamine kolmanda koha hoidmine ning seda üritamegi teha. Kahjuks ei saa ma mängukeelu tõttu naiskond aidata, kuid elan neile tribüünilt kaasa!"

