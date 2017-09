Walesi ragbistaar sai lõvilt hammustada ja pidi mängu vahele jätma

Iirimaa, Itaalia, Šotimaa, Walesi ja Lõuna-Aafrika ragbiklubisid hõlmava Pro14 võistlussarja kuuluv Ospreys viibis Lõuna-Aafrikas, kus mindi vastamisi Bloemfonteiniga. Enne kohtumist külastasid mängijad kohalikku loodusparki, kus tehti muuhulgas tutvust ka lõvidega.

Meeskonnale pandi südamele käsi lõvipuuri mitte panna, kuid 29-aastane Baldwin tahtis sellegipoolest suurt kaslast katsuda. "See oli Scotti poolt rumal ja ta pääses üsna õnnelikult," sõnas Ospreys'i treener Steve Tandy BBC-le. "See oli korralik park ja meile öeldi, kui kaugel peaksime puuridest seisma. Lõvi ei olnud süüdi - ma ei tea, milliseid loodussaateid on Scott vaadanud, et ta proovis lõvi kassi kombel patsutada..."

"See on üks rumalamaid [vigastusi], mida ma näinud olen, aga õnneks on temaga kõik korras ja ta saab mõne nädala jooksul taas väljakutele naasta," lisas Tandy. Baldwinile tehti Bloemfonteinis mõned õmblused ja ta sai meeskonnaga pärast Ospreys'i reedest 25:44 kaotust tagasi Walesi lennata.

Videosse pole hammustust jäädvustatud, aga ilmselt saab üsna täpse ülevaate, kuidas vigastus juhtus: