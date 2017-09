Prantsusmaa jalgpallilegend: USA hümniprotestid peaksid laienema Euroopasse

Aasta tagasi Colin Kaepernicki algatusel liikvele läinud hümniprotestidega loodavad USA sportlased tähelepanu juhtida USA-s valitsevale sotsiaalsele ebavõrdsusele ja politsei brutaalsele käitumisele. Hiljuti tõusid protestid taas päevakorda, kui president Donald Trump andis mõista, et NBA meister Golden State Warriors pole Valgesse Majja külla oodatud ning et kõik NFL-is hümni ajal põlvitavad mängijad tuleks vallandada.

"Mulle meeldiks, kui ka jalgpallurid [põlvitaks hümni ajal]," sõnas Stockholmi Tensta rajoonis kohalikele ajakirjandustudengitele rassi ja ühiskonna teemadel kõnelenud Thuram. "Seda oleks huvitav näha ja seda ei peaks tegema vaid mustanahalised mängijad."

"Ma loodan, et see vastuliikumine jõuab USA-st väljaspoole ja rohkem inimesi, hoolimata nahavärvist, astuvad [USA sportlaste] jälgedes, et luua parem ühiskond. Me oleme Rootsis ja te küsite minu käest olukorra kohta Ameerika Ühendriikides - see näitab, et küsimus on kerkinud päevakorda ka siin. Seepärast ongi niivõrd tähtis, et inimesed võitleksid ebavõrdsuse vastu ning tooks selle avalikkuse ette."

Thurami sõnul sooviks ta näha, et protestidega ühineksid ka valgenahalised NFL-i mängijad. "Nii mitte teha on kurb," ütles karjääri lõpetamise järel poliitiliselt aktiivne olnud Prantsusmaa jalgpallilegend. "Protestidel oleks palju suurem jõud, kui seda teeksid kõik. Paljud mõtlevad, et probleem ei puuduta neid, aga päeval, mil sellega liituvad paljud erinevad inimesed, hakatakse nende murede üle rohkem mõtlema."