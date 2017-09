Eesti haaras kolmanda koha juba 500 meetri järel, aga kukkus poolel maal viiendaks. Veel pool kilomeetrit enne lõppu oldi esimestena pjedestaalilt maas, aga lõpuspurdis mööduti ka kiirelt alustanud Hollandist.

Esimeses poole rahulikult võitnud Leedu võitis ajaga 5.43,10, Suurbritannia kaotas neile 1,93 sekundit ja Eesti kolmandana 2,22 sekundit. Holland jäi meist täpselt poole sekundi kaugusele. Finaali kaks viimast olid Poola (+5,15) ja Norra (+5,19).

Enne sõitu:

Medalikonkurentsis on ka Eesti nelik Kaur Kuslap, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo, kes pühapäevases eelsõidus oli kolmas ning neljapäevases poolfinaalis teine.

Lisaks Eestile võitlevad A-finaalis medalite eest Holland, Leedu, Norra, Poola ja Suurbritannia.

"Meie poolt väga stabiilne ja korralik sõit," ütles Taimsoo ETV spordisaatele. "Kõik mehed pidasid ennast hästi üleval, hoidsid ilusasti tõmmet. Mehed said ennast tühjaks sõita ning saime selles palavas kliimas vägeva pingutuse."

"Meeskond tegi Sarasotas head tööd, on heas vormis ja poolfinaal oli heas mõttes üllatav," kinnitas ERR-ile Jüri Jaanson. "Selle põhjal võib öelda, et finaal tuleb väga põnev. Mida finaali kohta ennustada - tulemusi kindlasti mitte, aga tihedat sõitu, põnevat konkurentsi ja seda, et medalid otsustatakse lõpuga, eeldusel, et ilm jääb sarnaseks praegusele."

