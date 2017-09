Austris Stals: Selveri juhendamine on minu jaoks paras väljakutse

2000. aastate alguses tuli Austris Stals Eestisse, Pärnusse võrkpalli mängima. Hiljem mängis ta ka Selveris ja Tartus ning tänavu suvel maandus Selveri peatreeneritoolile.

"Mul on väga vedanud, et Selver mulle seda tööd pakkus," kinnitas Stals ERR-ile. "Võrkpalli ma tunnen, kuid see roll on minu jaoks uus. Sellise meeskonna juhendamine on minu jaoks paras väljakutse, sest tegemist on üpris noore ja andeka tiimiga, kes tahab areneda. Ma arvan, et treenerikarjääri on hea alustada just sellise meeskonna juhendamisega."

Valitseva Eesti meistri peatreenerina ei taha Stals latti väga alla lasta, aga eelkõige soovib ta näha, et meeskond areneks ja naudiks oma tööd.

"Ma arvan, et kõik meeskonnad tahavad alati võita," sõnas Stals. "Aga selleks, et mingis sarjas võitjaks tulla, peab mängima kvaliteetset mängu. Nii et see on esimene eesmärk, mida ma saavutada soovin."

Selver alustab Balti liiga mänge juba homme, kodusaalis on vastaseks Järvamaa võrkpalliklubi.