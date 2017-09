Eesti krossikoondis loodab hooaja tippsündmusel kohale esikümnes

Inglismaal Winchesteris asuv krossirada sai prestiižse rahvuste motokrossi korraldusõiguse alles aasta tagasi, kui USA loobus suurvõistluse korraldamisest. Korralduse enda najale võtnud inglased on valmis võõrustama pea 40 motokrossikoondist. Nende seas olev Eesti loodab homme pääseda 20 sekka finaali ning võidelda seal koha eest esikümnes. Seni on rahvuste krossil Eesti parimaks jäänud kahel korral teenitud neljas koht.

Oma 17. rahvuste krossile läheb starti Tanel Leok. Ükski teine maailma krossimees pole oma koondist nii mitmel korral esindama pääsenud. "Põhieesmärk on kindlasti sõita finaali, et laupäeval mingeid lollakaid asju ei teeks," sõnas ERR-ile Leok. "Inglismaal oleneb palju ka ilmast, homseks näitas veel enam-vähem, aga pühapäevaks lubas vihma. Kõigepealt finaali ja pärast sõita esikümnesse - kui me suudaks tiimiga seda teha, oleks see väikese Eesti kohta väga hea saavutus."

Koondise mänedžer Lauri Roosiorg loodab samuti kohta esikümnes, kuid hea õnnestumise korral peaks Eesti koondisel, kuhu lisaks Leokile kuuluvad ka Harri Kullas ja Priit Rätsep, olema võimalus ka kõrgemale tõusta. "Tänane eesmärk on peale saada, eks homme oleme targemad, siis võib juba spekuleerida kohtade üle," sõnas Roosiorg.