Jaanson homse neljapaadi finaali eel: nad liiguvad tehniliselt tõesti hästi

Eesti sõudmise neljapaat sõidab homme USA-s MM-finaalis. Kaheksa tiitlivõistluste medalit võitnud Jüri Jaansoni sõnul näitas poolfinaal, et Eesti mehed on head tööd teinud ja liiguvad tehniliselt hästi. Finaalis võtavad Jaansoni sõnul medali paatkonnad, kes on värskemad viimasel kolmandikul.

"Meeskond tegi Sarasotas head tööd, on heas vormis ja poolfinaal oli heas mõttes üllatav," kinnitas Jaanson ERR-ile. "Selle põhjal võib öelda, et finaal tuleb väga põnev. Mida finaali kohta ennustada - tulemusi kindlasti mitte, aga tihedat sõitu, põnevat konkurentsi ja seda, et medalid otsustatakse lõpuga, eeldusel, et ilm jääb sarnaseks praegusele."

Andrei Jämsä, kes pole seljaprobleemide tõttu tänavu meeskonda aidata saanud, oli paatkonna finaali jõudmises nii kindel, et ei vaadanudki sõitu. Ta kiikas vaid kõiki lõpuaegu ja oli väga rahul, et erinevate katsetamiste tulemusena pääses MM-il tema kohta täitma just Kaur Kuslap.

"Minu jaoks see ei olnud üllatus," kinnitas Jämsä. "Ma olin kindlat meelt, et kui Kaur saab neljapaati, siis see paat libiseb palju paremini kui suve alguses. Nii toimubki. Ma arvan, et Kaur on sellel aastal ainus asendaja, kes meeskonda sobis."

Ka Jüri Jaanson kiitis uue mehe suladumist ja meeskonna kohanemisvõimet kuumas kliimas.

"Selle sõiduga on näha, et meie mehed on hästi kohanenud sealse raske kliimaga, selle kuumaga. Meeskonna kõige uuem liige on meeskonda hästi sulanud ja tehniliselt liiguvad nad tõesti hästi."

ETV otseülekanne neljapaadi finaalsõidust algab laupäeval kell 18.40.

Vaata usutlust veidi pikemalt: