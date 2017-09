Kohtumise parimaks valitud Klein: üritan iga võimaluse ära kasutada

"Nägin, et tuli halb sööt tagasi ja õnnestus pall vahelt lõigata," iseloomustas Klein oma esimest väravat." Kuidas enesekindlusega väljakul on, ega hooaegade jooksul mänguaega palju pole liiga palju tulnud? "Iga kord, kui võimaluse saan, üritan ära kasutada ja täna tuli õnneks välja."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel