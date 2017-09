Soome talent tuleb nädala pärast rajale Läti EM-rallil

Liepajas sõidab Rovanperä M-Spordi Ford Fiestaga. "See on mu esimene ralli Fiestaga, seega keskendun auto tundma õppimisele," sõnas soomlane pressiteate vahendusel.

"ERC on kuulunud nii mõnegi Soome rallisõitja kalendrisse ja see on suurepärane koht, kus sõita," tõdes Rovanperä. "Järgmisel aastal sõidan WRC-s ja ehk ka mõnel ERC rallil."

"Me oleme ülirõõmsad, et uus rallisensatsioon meie autoga sõidab," kinnitas M-Spordi pealik Malcolm Wilson. "Jääme ootama, et näha, kuidas ta saab hakkama ERC sarja sõitjate vastu. Kuigi see on tema esimene kord Ford Fiesta R5-s, peaks tema varasemad kogemused Lätis teda aitama."

Rovanperä tegi Lätis 2013. aastal oma rallidebüüdi ning võitis möödunud aastal Läti meistrivõistlused.