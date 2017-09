Tabasalus avatakse uus kergejõustiku- ja jalgpallistaadion

Tabasalu Spordikompleksi juures olevale staadionialale rajati kuue jooksurajaga staadioniring, kunstmurukattega täismõõtmetes jalgpalliväljak, üks kaugus- ja kolmikhüppeala kahe liivakastiga, teivashüppeala, kuulitõukesektor ning liivaväljakud rannavõrkpallile ja -tennisele. Siseringi alale jalgpalliväljaku otsas rajati multifunktsionaalne väljak saalihokile ja korvpallile. Staadionile planeeriti lisaks teisaldatavatele tribüünidele ka istekohad tennise väliväljakute poolses küljes. Hinnanguliselt mahub staadionile umbes 1000 pealtvaatajat – 616 teisaldatavatele tribüünidele ja ülejäänud tenniseväljakute äärsele vallile, kuhu tuleb 6 rida. Rajatud valgustus võimaldab staadionit kasutada ka pimedamal ajal.

Tabasalu staadioni väljaehitamine on olnud Harku vallavanemale Kaupo Rätsepale valla spordivaldkonna arenguid silmas pidades üheks olulisemaks eesmärgiks. "Mul on siiralt heameel, et nüüdsest on aina kasvaval kohalikul jalgpalliklubil võimalik hakata kodumänge pidama siin Tabasalus asuvas täismõõtmetes jalgpalliväljakul. Samas on loodud täiesti uued võimalused teistegi pallimängude – korv- ja võrkpalli, tennise ning saalihoki mängimiseks, mis võiks anda hoogu juurde ka nende alade arengule. Minu kõige suurem ootus on aga see, et uus staadion annab oma kaasaegsete võimalustega kergejõustikutreeningutele Harku vallas täiesti uue hingamise," avaldas lootust Rätsepp, kes on ise Harku vallas kergejõustiku traditsiooni rajanud Enn Roosi­õpilane.

Vallaettevõtte Strantumi juhil Meelis Härmsil on sarnaselt vallavanemale soov näha Harku vallast välja kasvamas nii tulevasi jalgpalli- kui ka kergejõustikutähti ning ka temal on tugev isiklik seos spordiga. "Kui varasemalt polnud meil vallas üldse kergejõustikustaadionit ja olemasolev jalgpalliväljak oli alamõõdus ning liigamänge said pidada vaid kuni 12aastased mängijad, siis nüüd on meil nii IAAFi kui ka FIFA standarditele vastav kergejõustiku- ja jalgpallistaadion, tänu millele saavad meie valla sportijad suurepärased eeldused professionaalseks arenguks," kommenteeris Härms, kelle vanaisa Eugen Härms oli tuntud jalgpallur ja legendaarne jalgpallikohtunik.

Tabasalu kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni saavad kasutada treeninguteks kohalikud elanikud, koolide õpilased ning vallas tegutsevad spordiklubid. Samuti saavad staadionil edaspidi toimuda nii kohalikud kui ka rahvusvahelised jalgpallivõistlused ja -laagrid.