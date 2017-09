Jaanus Kriiski sulest ilmus raamat Eesti treeneritest

"Mul on üks traditsioon - sportlased lõpetavad oma sportlaskarjääri, ma istun nendega maha ja teen väikese analüüsi," kirjeldas Kriisk ERR-ile raamatu sünnini viinud teekonda. "See on juhtunud kolm korda, viimati 2015. aastal, kui lõpetasid minu vanem poeg Veiko ja Linda Treiel. Kirjutasin, mis olen hästi teinud, mida oleks võinud paremini teha ja mõtlesin, et mida on teised treenerid selle kohta kirjutanud. Avastasin, et polegi kuskilt lugeda, polegi sellist raamatut olemas olnud. Tekkis mõte läbida kõrgemad treenerikursused, küsida teiste treenerite käest endale huvitavaid küsimusi ja üksiti teha sellest üks korralik raamat."

"Võib uhkusega öelda, et meil on Eestimaal täna palju tarku ja suurte oskustega treenereid, kes on võimelised õigete sportlaste olemasolul viima neid maailma tippu. Miinused on kõigile teada. Et treeneri usk ära ei kaoks - nii mõnelgi käis jutust läbi, et "kaua ma veel jõuan". Nagu raamatustki näha, siis minust palju nooremaid raamatusse ei sattunud," lisas 53-aastane Kriisk. "See on murekoht."

Kaante vahele said 13 treeneri, teiste hulgas Matti Killingu, Anatoli Šmiguni, Aavo Põhjala ning Rein Ottosoni kogemused. "Kõige keerulisem oli selle raamatu juures teha treenerite valik," tunnistas Kriisk. "Algul oli nimekiri tunduvalt pikem, siis valisin välja nn Eesti alad, mis on meil olnud pikaajalised ja rahvusvaheliselt edukad, suure harrastajakonnaga. Treenerid pidid mulle pakkuma isiklikku huvi ja teiseks pidid olema seda ala pikemaajaliselt mõjutanud."