Isiklike probleemide küüsis Läti ründaja lõpetas ootamatult karjääri

Rudnevs, kelle leping Kölniga kehtis 2019. aasta suveni, lõpetas karjääri isiklikel põhjustel. "Me oleme Artjomsi soovile vastu tulnud," kirjutas klubi oma kodulehel. "Ta tahab end täielikult oma isiklikule elule pühendada, me austame tema soovi ning nagu temaga kokku lepitud, ei aruta seda avalikult. Me soovime Artjomsi tema teenete eest tänada ja soovime talle kõike paremat."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel