Balti võrkpalliliiga stardib mulluste finalistide duelliga

Baltikumi võrkpalliklubisid ühendav Credit24 Meistriliiga koondab tänavugi 14 võistkonda ja avanädalavahetusel on nad kõik ka väljakule jooksmas. Eesootavast kuraditosinast kohtumisest tulisemad tõotavadki tulla Pärnu Võrkpalliklubi osalusel.

Laupäeval kell 19.00 stardib Lääne-Virumaal suvepealinna võistkonna duell Rakverega, kus Pärnu loodab revanši kevadel Credit24 Meistriliiga finaalis saadud 2:3 kaotuse eest. Toonasega võrreldes on mõlemas võistkonnas toimunud ohtralt vangerdusi.

Algavat vastasseisu silmas pidades on kindlasti intrigeerivaim Kevin Saare oma. Üks Rakvere edu alustalasid on tänavu pallimas just Pärnu ridades. Lisaks on valitseva tšempioni ridadest lahkunud põhitegijatest Kaupo Kivisild, Romet Priimägi, Artis Caics, Siim Põlluäär ja peatreener Urmas Tali. Nimekaimateks lisandujateks on Siim Ennemuist (Selver Tallinnast), Joonas Popman (TTÜ-st) ja Soomes pallinud sidemängija Martti Keel. Leegionäride lippu hoiab kõrgel kanadalasest diagonaal Nicolas Timothy Dubinsky. Treeneripingil on ohjad haaranud Andres Toode. „Pärnu on väga hea meeskond. Nad lahendavad hästi igasuguseid mängumomente ja on meeskondliku võitlusvaimuga. Tahame anda oma parima, et neil kerge ei oleks,” lausus Toode.

Pärnu ridades ei näe enam diagonaalründaja Hindrek Pulka, lätlasi Aleksandrs Kudrjašovsi ja Edvarts Buividsi ning tippmängija karjäärile tõmbas joone alla libero Edgar Järvekülg. Lisandujateks on kaks leedulast – Robert Juhnevic (Vilniuse Flamingo meeskonnast; eelmise hooaja paremuselt viies servija) ja Edvinas Vaškelis (Šiauliai Elgast; liiga paremuselt kuues skooritegija).

Pühapäeval ootab Pärnut teine tuline duell, kui külla sõidetakse Bigbank Tartule. Selles kohtumises on võistkonnal ühtlasi hea võimalus teha peatreener Avo Keelele ilus juubelikingitus, sest kogenud lootsil täitub 55 eluaastat. Päev varem on mullune Eesti hõbedaklubi testinud liiga uustulnuka, Läti noortekoondislastest koosneva OC Limbaži/MSĢ taset. Tartu Ülikooli spordihoone pallimängusaali remondi tõttu peavad tartlased mõlemad mängud kergejõustikumaneežis.

„Lätlaste võistkond on noor ja koosneb peaasjalikult Murjāņi spordigümnaasiumi ja noortekoondise palluritest. Informatsiooni võistkonna kohta on vähe ja kõige tuttavam persoon Tartu võrkpallisõbra jaoks on kindlasti peatreener Lauris Iecelnieks. Meie jaoks saab oleme kõige tähtsam keskenduda oma mängule ja hooaja esimese mängu ärevusest kiiresti üle saada,” rääkis Bigbank Tartu peatreener Oliver Lüütsepp. Pärnuga on Tartu sel hooajal kahel korral treeningmängudes kohtunud ja mõlemal juhul on võidukas olnud suvepealinna võistkond. „Pean Pärnut üheks liiga soosikuks ning oleme valmis, et meile tuleb vastu väga tugev ja hästi ettevalmistunud meeskond. Ma ei tähtsustaks siiski treeningmängude kaotusi liigselt üle ning olen kindel, et suudame kodusaalis neile vastupanu osutada. Usun, et tuleb tasavägine ja võrdsete võimalustega kohtumine, kus määravaks võivad osutada pisiasjad, ” sõnas Lüütsepp.

Kahe hooaja vahel kodusel võrkpallimaastikul enim „kära” tekitanud Saaremaa Võrkpalliklubi saab ametlike mängude tuleristsed Leedus. Laupäeval kell 17.00 võetakse mõõtu sarja kolmanda debütandi ehk Raseiniai Norvelitaga ning 24 tundi hiljem mängitakse Šiauliai Elgaga. „Esimestes vastasseisudes Leedu võistkondadega näeb meie hetke valmisolekut hooajale ja ühtlasi näeme, kui konkurentsivõimelised on käesoleval hooajal leedukad,” sõnas Saaremaa juhendaja Urmas Tali. Seejuures on vahetult hooaja eel toimunud Saaremaa ridades üks vangerdus, kui ameeriklase Will Crafti asemel toodi Ukraina koondise 203 sentimeetri pikkune tempomees Konstantin Rjabuhha.

Vastupidises järjekorras mängib leedukatega TTÜ võistkond. Nende kohtumised algavad laupäeval kell 19.00 ja pühapäeval kell 17.00. „Kui võistluskalendri välja tulekul tundus hooaja alustamine Leedu klubide vastu hea, siis praegust võistkonna konditsiooni arvestades oleksime tahtnud alustada mõne selgema favoriidi vastu. Meie mängijaid vaevavad nimelt hooaja alguses tavatult paljud vigastused. Kindlasti ei sõida meiega kaasa võistkonna kapten Dmitri Korotkov ja hiljuti sõjaväeteenistusest naasnud Oscar Leemets, kes ravivad ennast kodus. Hea meel on, et üle paari nädala liitus kolmapäeval treeningutega Jörgen Vanamõisa, samas tollel treeningul tabas meid ka järgmine tagasilöök. Chris Karlis Lepp, kellega olin arvestanud sellel nädalalõpul põhilibero rollis, sai treeningu viimastel minutitel trauma ja jääb samuti maha,” rääkis TTÜ peatreener Janis Sirelpuu. „Kuigi oleme haavatud ja eelmisel hooajal meil Šiauliaiga võimalusi polnud (mõlemad mängud 0:3, omamata isegi geimivõidu võimalust), siis allahindlust ma poistele ei tee. Ma tahan olla geimi lõppudes mängus ja omada võiduvõimalust. Pühapäevase vastase oskuste ja saali kohta saan loodetavasti täpsemalt teada Saaremaa VK treenerilt Urmas Talilt, kes mängib nendega laupäeval,” lisas Sirelpuu.

Valitsev Eesti meister, Selver Tallinn, kes lisas vahetult enne hooaja algust enda ridadesse ka möödunud hooajal Rakveres pallinud Kaupo Kivisilla, peab algaval nädalavahetusel ühe kohtumise, kui laupäeval kell 17.00 võõrustatakse Järvamaa Võrkpalliklubi. Eks näis, kas selles vastasseisus jääb peale sel hooajal mänguväljakul vaid eestlastele tuginev, kuid treeneripingil lätlase Austris Stalsi näpunäidete järgi tegutsev Selveri klubi või koguni nelja välisleegionäriga tugevdatud Kesk-Eesti võistkond.