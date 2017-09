Serviti, Viljandi ja Tallinn teevad Balti liigas avalöögi

2017/18 hooaja Balti liigas osaleb 12 klubi, sealjuures esmakordselt neli meeskonda Eestist. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Viljandi HC kuuluvad A-alagruppi koos Riihimäki Cocksi, Vilniuse VHC Šviesa, Dobele ZRHK Tenaxi ja Klaipeda Dragunasega. Teises kuuikus mängivad Põlva Serviti ja HC Tallinna kõrval veel Minski SKA, Zaporožje ZTR, Riia Celtnieks ja Kaunase Granitas-Karys.

Viljandi võõrustab Leedu meister Dragunast ja Šviesat

Viljandi HC osaleb Balti liigas neljandat aastat, mullu edeneti alagrupist viimasena veerandfinaali, kus jäädi kindlalt alla hilisemale võitjale Cocksile. "Seame sihte järk-järgult, esimeseks ülesandeks on pääseda alagrupis nelja parema hulka," sõnas mulkide peatreener Marko Koks. "Siis saab näha, kes veerandfinaalis vastu astub ja kui reaalsed võimalused on finaalnelikusse pääseda."

A-alagrupis on vaid üks soosik, tunnistab Koks: "Riihimäelased on kindlasti klass omaette, kõigi teistega võib võidelda ja meie jaoks on kindlasti tähtis, kuidas kodumängud lähevad. Oleme mitmeid põhitegijaid kaotanud, aga loodus tühja kohta ei salli ning küll kerkivad uued tähed. Hetkel on ehk väike murekoht, et meie pink on lühike, aga teeme meeskonna tugevdamise nimel tööd."

Viljandi vastasteks sel nädalavahetusel on esmalt Vilniuse VHC Šviesa ja päev hiljem Klaipeda Dragunas. Leedu liiga neljanda tiimi Šviesaga pole mulgid kunagi kohtunud, kevadel oma maa meistriks kroonitud Dragunas on aga vana tuttav. Kolme hooajaga Balti liigas on kohtutud kuus korda ja võidud jagunenud kolm-kolm.

"Klaipeda mängib kiiret käsipalli, tõelist jookse-viska mängu, eks me püüa neil tempo maha suruda," teatas Koks. "Nad on paari palluriga tugevnenud, treener Arturas Juškenas on vana kaval rebane, nii et kerge ei saa olema." Dragunas langes tänavu eurosarjast dramaatiliselt, koondtulemusega 71:72 Horvaatia klubi RK Dubrava vastu. Tiitlikaitsmist koduliigas alustati sel kolmapäeval 41:21 võiduga Kaunase KTU üle.

HC Tallinn tahab kogemusi, Põlva Serviti medalit

Pühapäeval näeb Kalevi spordihallis Balti liiga debüüti, sest esmakordselt osaleb sel turniiril HC Tallinn. Debütandile astub vastu kodune konkurent Põlva Serviti, kes Balti liigas pea alati hästi esinenud – kaheksa viimast hooaega on Eesti meistrid jõudnud esinelikusse! Mullu jäädi üle pika aja pjedestaalilt eemale kui pronksimängus kaotati Minski SKA-le 23:26.

HC Tallinna peatreener Jüri Lepp tunnistas, et otsus Balti liigas mängida tehti klubi ja mängijate arengut silmas pidades. "Tulemust me sel aastal ei oota, aga Balti liiga annab väga kõrgel tasemel mänge ja see on meile tähtis. Pühapäevaks saame loodetavasti mõned mehed juurde, kes neljapäeval Põlva Coopi vastu puudusid ja tahame teha parema etteaste," lausus Lepp, kes varasema HC Kehra juhendajana omab pikaaegset Balti liiga kogemust.

"Balti liiga on ideaalne sari Eesti klubidele arenemiseks," lisas Lepp. "Hea näide on viimastel aastatel Viljandi, kes minu silmis just tänu Balti liigale on teinud korraliku arenguhüppe. Eriti hea on erinevate riikide ja stiilide segu, meiegi saame sel aastal lisaks Servitile mängida nelja erineva riigi tiimide vastu. Usun, et Balti liiga pole kunagi nii tugev olnud kui praegu."

Serviti peatreener Kalmer Musting ei sea Balti liigas kunagi latti madalale. "Meie jaoks on nagu alati eesmärk finaalnelikusse jõudmine, kuid see hooaeg tahaks ka tagasi medalitele jõuda," kinnitas Musting. "Raske ülesanne muidugi, sest meil on väga kõva ja huvitav alagrupp, aga madalaid eesmärke pole mõtet seada."

Eesti meistri peatähelepanu on suunatud järgmise laupäeva euromängule, ent see ei tähenda, et pühapäevast vastast alahinnataks. "Saame kindlasti hea mängu ja küllap HC Tallinn on kodusaalis parem kui neljapäeval Põlvas. Meil on kõik pallurid rivis ja lisaks saame juurde kadett Lõokese," vihjas Musting Paikuse politseikoolis õppivale väravavaht Denis Lõokesele, kes meeskonda Balti liigas ja eurosarjas aitab.

Eesti klubide mängud Balti liigas sel nädalavahetusel:

30.09. 18.00 Viljandi HC – Vilniuse VHC Šviesa (Viljandi spordihoones)

01.10. 14.00 Viljandi HC – Klaipeda Dragunas (Viljandi spordihoones)

01.10. 18.00 HC Tallinn – Põlva Serviti (Tallinnas, Kalevi spordihallis)