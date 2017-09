Mängu kohtunik on Miko Pupart, keda abistavad Sten Klaasen ja Martin Lember. Neljas kohtunik on Elar Tarkus.

Kalju juhendaja Sergei Frantsev: „Tammekalt ootame kõva lahingut. Meil on vaja seoses mängukeeldudega koosseisus muudatusi teha. Vastast me kindlasti ei alahinda, kuid tahame sellest mängust võtta kindlad 3 punkti.“

Poolkaitsja Kaspar Paur: „Viimased mängud ei ole meil olnud punktide osas resultatiivsed. Kalju vastu läheme kindlasti tuld andma ning meie eesmärk on võit kodupublikule jätta. Lihtsat mängu Kaljule me ei paku. Näeme mängul!"

JK Tammeka peatreener Mario Hansi: „Taaskord hea võimalus panna oma võimed proovile ühe Eesti kõige tugevama meeskonna vastu. Kuna mäng on meie kodus, siis võrreldes viimase mänguga Levadia vastu Kadriorus, on meil abiks ka korralik toetajaskond."

31 vooru järel on liigat juhtimas FC Flora (79 punkti), Levadia järgneb 73 punktiga ja kolmandat kohta hoiab Nõmme Kalju (68 punkti). Tartu Tammeka on viis vooru enne hooaja lõppu seitsmendal kohal (30 punkti).

