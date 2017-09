Hokiliidu juht: liiga näeb välja selline nagu ta peab välja nägema

Põhiturniir algab laupäeval, kui piirilinnas Narvas lähevad vastakuti kohalik võistkond ja Välk. Just Narva võistkond on ka viimasel kahel aastal noppinud Eesti meistritiitli.

"Meistrivõistlused näevad välja sellised nagu nad peavad välja nägema, sest pole asendusmeeskonda, milleks noortekoondis seni oli," ütles Eesti jäähokiliidu juhatuse liige Tõnu Tuulas ETV spordisaatele. "Eesti jäähoki põhiprobleemiks on aastate jooksul olnud see, et me pole saanud nelja meeskonda kokku. Tegelikult võiks võistkondi olla isegi viis või kuus."