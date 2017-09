Taimsoo laupäevasest finaalist: favoriitide sekka saab ka meid lugeda

Eelsõidus kolmanda koha saanud Eesti neljapaat koosseisus Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Kaur Kuslap tegid USA-s toimuvatel maailmameistrivõistlustel oma poolfinaalis tugeva stardi ja asusid võistlust ka kohe juhtima. Kahekilomeetrise distantsi lõpuosas suutis aga tänavu juba Euroopa meistritiitli teeninud Leedu eestlastest mööduda. Lähedale jõudis ka Norra kvartett, kuid Matti Killingu hoolealused suutsid poolfinaali lõpetada teisel kohal. Just need kolm võistkonda pääsesid ka sellest poolfinaalist edasi laupäevasesse A-finaali. Teisest poolfinaalist pääsesid edasi Suurbritannia, Holland ja Poola, kes näitasid kõik paremat aega kui Eesti nelik.

