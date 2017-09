Enduro MM-sarja eestvedaja: pealtvaatajaid üllatab sõitjate kõrge tase

Enduro maailmameistrivõistluste promootor Alain Blanchard saabus Eestisse positiivse uudisega. Esmakordselt toimub 2018. aasta 2. ja 3. juunil Tallinnas enduro maailmameistrivõistluste etapp. Varasemalt on Eestis kahel korral toimunud enduro Euroopa meistrivõistluste etapp, kuid seda Pärnumaal Paikusel.

"MM-etapp leiab Eestis aset esmakordselt ja see on hea uuendus 2018. aasta kalendrisse," ütles MM-sarja eestvedaja Alain Blanchard ETV spordisaatele. "RedMoto on korraldajana väga abivalmis ja avatud ning nad pingutavad kõvasti, et kõik oleks edukas. Koos saame hakkama suurepärase võistlusega."

Selle aasta maikuu lõpus toimus Tallinnas rahvusvaheline endurovõistlus, mis oli MM-i testvõistluseks. MM-sarjast võtab osa umbes 70 sõitjat, kuid koos erinevate võistlusklassidega on Tallinnas võistlustules ligi 200 sõitjat.

"Järgmise aasta juunil tulevad siia võistlema tippsõitjad. Nad on enduro MM-sarja eliit," teatas Blanchard. "Uskumatult kiired sõitjad, kes suudavad teha kõike. Kindlasti üllatab pealtvaatajaid nende sõitjate kõrge tase."

Kaheksast etapist koosneva MM-sarja kalendris on Tallinna etapp kavas neljandana, leides aset juunikuu esimesel nädalavahetusel.