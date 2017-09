Põlva duubelmeeskond peatas HC Tallinna

Põlvasse vaid kümne palluriga sõitnud HC Tallinna peatreener Jüri Lepp tunnistas, et koosseis jäi õhukeseks. "Erinevatel põhjustel jäi 3-4 meest eemale ja selle võrra oli keerulisem. Hooaja algul oli 18 mängijat, täna kümme. Peame klubis tööd tegema, et kõik rivis oleks," sõnas Lepp.

