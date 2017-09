Saganil on kehakaalu tõttu raske järgmisel MM-il kulda püüda

Kolm korda järjest grupisõidu maailmameistriks kroonitud Peter Saganil on keeruline tuleval aastal Innsbruckis tiitlit kaitsta, sest Austria suusakuurordi rada on äärmiselt mägine. Slovakkia rattur on üks viiest ratturist, kes tulnud grupisõidus kolmekordseks maailmameistriks ja ainus, kes suutnud seda teha kolm aastat järjest.

“Lubage mul seda võitu nautida. Ma ei taha järgmise aasta peale mõelda. Midagi pole võimatut – Bergeni MM-il oli kokku 3600 tõusumeetrit ja õige ettevalmistuse korral võin kulda püüda,” vahendas Rattauudised.ee Richmondis, Dohas ja tänavu Bergenis triumfeerinud Sagani sõnu.

Sagan lisas, et Rio olümpial, kus tuli võtta 4500 tõusumeetrit, võidutses temaga sama tüüpi rattur Greg van Avermaet, kes sai tänavusel Liege-Bastogne-Liege’il 11. koha.

Ajakirjanikud uurisid Saganilt, kas too kavatseb 2018. aasta MM-i silmas pidades testida vormi Liege-Bastogne-Liege’il ja Il Lombardial. “Kaalun peaaegu 80 kilo. Ärge uskuge neid, kes ütlevad, et minu kaal on 73-74 kilo. Tegelik kaal varieerub kaal 78-79 kilo vahel. Kuidas ma saaksin neid sõite võita?” vastas Sagan küsimusele küsimusega. Olgu öeldud, et Bora-Hansgrohe kodulehekülje andmetel kaalub Sagan 73 kilo.