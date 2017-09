Fernando Alonso otsustab oma tuleviku üle oktoobris

Praeguse seisuga peaks mees avalduse tegema enne 22. oktoobril toimuvat USA etappi. "Järgmisel pikemal pausil on hea otsus langetada," ütles hispaanlane.

Alonso on viimased kolm aastat kuulunud McLarenisse, kes pole tagasihoidlike Honda jõuallikate tõttu edu saavutanud. Alates järgmisest hooajast hakkavad McLarenit edasi viima Renault mootorid. "Tahan taas võita ja olla pjedestaalil," ei varjanud 2005. ja 2006. aastal Renault'ga maailmameistriks kroonitud hispaanlane. "Enne otsuse langetamist pean aga McLarenilt saama rohkem infot. Tegemist on siiski vormel-1 ajaloo ühe edukama tiimiga ning usun, et kõik sujub hästi."