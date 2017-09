Interi president kinnitas huvi Saksamaa koondise staari vastu

Itaalias levisid nädala alguses väited, et Özilit, kelle leping Arsenaliga järgmisel suvel läbi saab, on Interile juba vahemeeste poolt pakutud. Nüüd kinnitas Thohir, et vähemasti radaril sakslane on, vahendas Soccernet.ee.

"Ta on kindlasti üks neist, kellel silma peal hoiame, aga eelmised jaanuarikuised täiendused on tõestanud, et nad ei pruugi kiiresti kohaneda," viitas Interi president Lukas Podolskile ja Xherdan Shaqirile.

Thohiri sõnad on märkimisväärsed selles plaanis, et talvel oleks Arsenalil võimalik Özili eest veel raha teenida - kui uut lepingut ei sõlmita, võib ta järgmisel suvel vabaagendina lahkuda.