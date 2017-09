Rannula: tuleb oma mehi kasvatada ja nad mängima panna

"Olen kolm aastat olnud, igal aastal on olnud noor sats, aga sel aastal konkurentsitult kõige noorem, keskmine vanus jääb 20 kanti," tõdes Pärnu peatreener Heiko Rannula intervjuus ERR-ile. "Samas, need noored kutid on kaks-kolm hooaega korralikult minuteid saanud, seda ei saa väga vabandusena välja tuua, lähme igal juhul mängima."

"Mängu panevad paika mehed ise. Ideaalis võiksime kõik mõelda, et mängime ilusat ja kiiret ja lõbusat korvpalli, aga tõsi on see, et lõpuks tuleb nii optimaalselt mängida, et see maksimum sealt kätte saada. Tänasel päeval ma veel seda sajaprotsendiliselt öelda ei saa," lisas ta.

Ka meistriliiga üldiselt on läinud nooremaks. Teeb see liigat ka ühtlasemaks? "Pigem arvan, et praegu kogu see majanduslik seis on teinud hästi ettevaatlikuks meeskonnad ja alustatakse suhteliselt riskivabalt. Arvan, et hooaja käigus võib veel päris palju muutuda," arutles Rannula. "Aga see, et liiga on nooremaks läinud, on ju kokkuvõttes meil kogu asja suund. Tahame omasid poisse üles kergitada ja koondisele uusi mängijaid juurde saada. Ega majanduslikud asjad ei aita kaasa ka sellele, et saaksime kõrgemal tasemel väga mängida. Mis meil muud üle jääb, tuleb oma mehi kasvatada ja nad mängima panna."