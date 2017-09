Raido Roos viisat ootavast Fallist: reaalne ülevaade temast puudub

"Meeskond on muutunud, uusi lülisid on tulnud – Mario Paiste, Kiur Akenpärg, Renato on Valgast tagasi ja Tom Kaldre Audentesest. Väga raske on hetkel öelda, mida me endast kujutame, kui üks lüli on puudu," viitas TLÜ peatreener Raido Roos ERR-iga rääkides Fallile. "Kui selle mehe saaks ka kohale, oskaksin võib-olla midagi targemat öelda. Praegu kontrollmängud on näidanud, et see, mida oleme tahtnud, on enam-vähem töötanud. Aga kui ikkagi tuleb uus lüli juurde, võib see kõik kaardid sassi lüüa."

Millal Fall ükskord Eestisse jõuab ja kas ta on siis ka mänguvalmis, pole veel teada. "Reaalne ülevaade temast puudub. Tal on väga pikk mängupaus olnud ja seda ei oska ka öelda, mis vormis ta on," tõdes Roos. "Suhtlust veab meil mänedžer, aga telefoni teel võib alati rääkida, et kõik on super hästi, aga ennegi on juhtunud, et kui mees tuleb kohale, on asi füüsilisest vormist väga kaugel."