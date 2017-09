Mikkelsen sõlmis Hyundaiga kaheaastase lepingu

28-aastane Mikkelsen lõpetas kolm eelmist hooaega MM-üldarvestuses kolmandana, aga jäi pärast Volkswageni ootamatut tagasitõmbumist töötuks. Sel hooajal on Mikkelsen kihutanud alguses Škoda Fabia R5 ja hiljem Citroen C2 WRC roolis. Eelmisel etapil Saksamaal lõpetas ta just Citroeniga Ott Tänaku järel teisel kohal.

Mikkelsen ja tema kaardilugeja Anders Jäger sõidavad järgmisel aastal kõikidel 13 etapil.

"Mul on äärmiselt hea meel, et Hyundai andis mulle võimaluse täielikult MM-sarja naasta, andes mulle koha nii 2018. kui 2019. aastaks," lausus Mikkelsen pressiteate vahendusel. "Isegi juba enne esimest rallit nende ridades tunnen, et olen juba nende seas sisse elanud. Liitun tippklassi tiimiga, kellega on reaalne võimalus võidelda nii individuaalse kui meeskoondliku MM-tiitli eest."

Võistkonna pealik Michel Nandan oli samuti tehinguga äärmiselt rahul. "Andreas on üks sellistest sõitjatest, kes elab kiiresti sisse ja asub tööle. Ta on paar korda meie tehases käinud ja tema professionaalsus paistab kohe silma. Oleme väga rahul, et ta kuulub järgmised kaks hooaega meie ridadesse," ütles Nandan.

Järgmisel aastal kuuluvad Hyundai ridadesse ka praegused sõitjad Thierry neuville, Dani Sordo ja Hayden Paddon.