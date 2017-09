Cologna hoiatas Sundbyt: Northug ja mina oleme nagu Federer ja Nadal

Meeste tennise maailma edetabelis on kuueaastase vaheaja järel tabeli tipus Rafael Nadal ja Roger Federer. Šveitsi murdmaasuusataja Dario Cologna usub, et tema ja norralane Petter Northug on võimelised talvel sarnast hüpet tegema.

Cologna ja Northug on juba juuniorideklassist alates olnud suured konkurendid, tõsiseks läks võistlus täiskasvanute seas, kus nad aasta-aastalt võitlesid esikohtade nimel. Alates hooajast 2008/2009 on Cologna MK-sarja võitnud neljal ja kahel korral Northug, lisaks on Northug kahel aastal olnud Cologna järel teine. Viimased kaks aastat on aga võidutsenud norralane Martin Johnsrud Sundby.

Tiitlivõistlustelt on Cologna võitnud kolm OM- ja ühe MM-kulla, Northug aga kaks OM- ja koguni 13 MM-kulda.

Eelmist hooaega valitsesid aga Sundby ja venelane Sergei Ustjugov. Kas Northugi ja Cologna hiilgeajad on möödas? "Ei," vastas Cologna Norra ajalehele Dagbladet. "Arvan, et nii Petter kui mina jõuame tippu tagasi, vähemalt me mõlemad võitleme selle nimel. Arvan, et see tase on meil mõlemal jätkuvalt olemas, aga vahepeal rikkusid selle haigused ja vigastused."

"Tennises nägime, et Roger Federer tuli tippu tagasi ja siis tegi sama ka Rafael Nadal," jätkas ta. "Usun, et sama võib juhtuda ka minu ja Petteriga. Oleme natuke nagu Federer ja Nadal."

Tõsi, ka Federer ja Nadal on aastaid olnud suured konkurendid ja omavahel suuri võite jaganud.

Northugile meeldis Cologna mõtteavaldus. "Jah, sellepärast me ju spordiga tegelemegi, et tipus olla. See on kindlasti minu eesmärk ja kahtlemata tahab Dario sama," ütles Northug.

Cologna hoiatas Sundbyt ja Ustjugovit, et tema ja Northug tahavad tagasi troonile. "Kohe algab olümpiahooaeg ja meie kasuks räägib see, et meil on tiitlivõistlustelt palju kogemusi, oleme mõlemad tõestanud, et suudame tiitlivõistlustel heas hoos olla," sõnas Cologna.