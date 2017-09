Cavani hiljutisest tülist: me oleme kõik erinevad

PSG uruguaylasest ründaja Edinson Cavani rääkis Mediasetile, et väljakule astudes tuleb erimeelsused unustada.

Pinged PSG-s keesid hiljuti üle, kui Cavani ja Neymar ei suutnud Lyoni vastu ära jagada, kes peaks penalti löömise kohustusi kandma. Kaasa ei aidanud ka see, et lõpuks lööma läinud uruguaylane eksis, kuid mehe sõnul on klubisiseselt kõik korras, vahendab Soccernet.ee.

"Me oleme kõik erinevad, meil on erinevad nägemused elust ja asjadest," selgitas Cavani. "Kui oleme väljakul, peame töötama koos justkui pere, rühkides sama eesmärgi poole. Selleks on võit."

Vähemalt kolmapäeval ei olnud kellelgi PSG-s ka põhjust nukrutseda, sest Meistrite liigas alistati Müncheni Bayern koduplatsil 3:0 ja värava said kirja nii Cavani kui Neymar.