Järgmisel aastal toimub Eestis esmakordselt enduro MM-etapp

"Ma pole Eestis turismireisil, vaid kinnitasime korraldajaklubi RedMoto Racinguga järgmise aasta 2. ja 3. juunil Tallinnas toimuva enduro MM-etapi. Esimest korda toimub Eestis enduro MM-etapp," sõnas Blanchard ERR-ile.

"RedMoto on väga abivalmis ja avatud, usun, et nad pingutavad kõvasti, et võistlus õnnestuks ja ma usun, et nii ka läheb," jätkas ta. "Meil on teatud standardid, mida tuleb täita. Spordipoolelt peab rada olema raske. Kontrollin üle, kas kõik on korras ja ehk annan neile ka nõu, kuidas asju paremini teha."

Võistlus peetakse Tallinnas, täpsem asukoht on veel kinnitamisel. "Kunagi varem pole enduro MM-etappi ühegi riigi pealinnas peetud, see on meie jaoks suur au, et saame nii suures linnas võistluse teha," tõdes Blanchard.

MM-etapil võistleb umbes 60-70 sõitjat, kuid samaaegselt peetakse ka Eesti ning Balti meistrivõistluste etapp, mis tähendab, et kokku on võistlustules umbes 180-200 sõitjat.