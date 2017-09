Hiiumaa rattanädalavahetus pakub unikaalset elamust

"Tegemist on ainsa Eestis korraldatava rattavõistlusega, kus pimedal ajal on maalilisel rajal teenäitajateks õueküünlad," rõhutab sarja peakorraldaja Mihkel Reile. "Kuigi rada on tuhande õueküünlaga matkamiseks piisavalt valgustatud, soovitan võistlussõidul osalejatel kasutada ka ratta- või kiivrilampi."

