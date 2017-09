Maailma seitsmes reket: naistennisistid väärivad rohkem tunnustust

"Naistennisistid väärivad rohkem tunnustust. Nii palju räägitakse, et naiste tabel on lahtine, aga see on lahtine sellepärast, et meil on nii palju imelisi mängijaid. Naiste tennises on sügavust," ütles Konta Reutersile.

Alates 2007. aastast on kõikidel suure slämmi turniiridel olnud nii meestel kui naistel võrdne auhinnaraha, naiste võistluskarussellil ehk WTA tuuril on aga summad väiksemad kui meeste seas – tänavusel hooajal on ATP turniiride auhinnafond kokku 197,7 miljonit dollarit, WTA turniiridel aga 139 miljonit dollarit.

Läbi aegade enimteenivam tennisist on Nova Djokovic, kes on võitnud 109,8 miljonit dollarit, naiste seas on Serena Williamsil 84,5 miljonit dollarit. Williams on karjääri jooksul võitnud 23, Djokovic aga 12 suure slämmi turniiri. Üldse on Williamsil turniirivõita 72, Djokovicil 68.

Sel hooajal on olnud palju häid naiste mänge, neist ühes oli osaline ka Konta. Wimbledoni veerandfinaalis sai ta 2. asetatud Simona Halepist jagu 6:7 (2), 7:6 (5), 6:4 ja oli 39-aastase vaheaja järel esimene briti naistennisist, kes Wimbledonis nelja parema sekka jõudnud. Wimbledoni võitnud maailma esireket Garbine Muguruza alistas veerandfinaalis tasavägises kohtumises 4:6, 6:4, 6:4 esimesena asetatud Angelique Kerberi.

Prantsusmaa lahtiste finaalis kaotas nooruke lätlanna Jelena Ostapenko suursoosiku Halepi vastu avaseti ja jäi teises 0:3 kaotusseisu, ent suutis lootusetuna tundunud olukorrast välja tulla ja Halepi alistada, võites enda karjääri esimese tiitli. Ostapenko tegi Halepi vastu koguni 54 äralööki. Need on vaid mõned näited tänavustest headest naiste matšidest.

"See on imeline, mis sel aastal on toimunud," õhkas maailma esireketiks tõusnud Muguruza. "Varasematel aastatel on üks-kaks mängijat domineerinud, aga nüüd on nii palju erinevaid mängijaid, kes on kõik tugevad. WTA tuur on muutunud palju mitmekesisemaks."