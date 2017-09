Roger Federer ei jahi edetabeli esikohta

Maailma edetabelis on Rafael Nadali edu Federeri ees ligi 2000 punkti, seetõttu pole esikoha püüdmine Federeri jaoks prioriteet. "Keskendun vaid endale ja mängin siis, kui olen valmis," teatas ta.

36-aastase šveitslase sõnul on kodulinnas Baselis toimuv turniir tema jaoks tähtsam kui nädal hiljem peetav Pariisi Masters, seega kui peaks juhtuma, et ta pole võimeline mõlemal turniiril osalema, eelistab ta Baselis mängimist.

