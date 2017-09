Sillamäe jooksul jagatakse auhinnaks haruldast metalli

Sillamäe jooksuüritus on valitud üheks Eesti spordinädala tähtsündmuseks ning seda plaanib külastada Eesti Olümpiakomitee asepresident Jüri Tamm. Sillamäe kuue tunni jooks ja maraton on järgmise aasta oktoobrikuu esimesel nädalavahetusel sealsamas toimuva 24 tunni jooksu proovivõistlus.

Kuue tunni jooksus tuleb plaaniga lisaks 24 tunni ja staadionimaratoni Eesti naiste tippmargile ka kuue tunni jooksu rekord enda nimele võtta Karmen Lepp. Seni on see 63,760 kilomeetriga aastast 2012 Heleen Vennikase nimel. Kindlasti pakuvad talle konkurentsi Eesti edetabelis 59,375-ga teisel kohal olev Ulvi Lond ja oma esimest ultrajooksu tegev kohalik jooksja Julia Bulina, kes hiljuti läbis Tallinna maratoni ajaga 3:31.

Kavas on kuue tunni ultrajooks ning maraton, millele kokku pani end kirja 29 jooksjat. Maratonis on rajal ka kaks Eesti enim maratone läbinud jooksjat: oma 370. maratonil startiv Rein Pärn ja naiste seas osalusrekordit hoidev, 223. maratonil startiv Leili Teeväli, kes taastumas äsjasest ninaoperatsioonist.

"Loodetavasti toetavad nad unikaalsete auhindadega meid ka järgmisel Sillamäe ultrajooksul. Ja kui musta huumorit kasutada, siis jooksjatele on need karjääri lõpuks väärt auhinnad. Teatavasti kasutatakse nioobiumi lisaks raketimootoritele ja ehetele ka kunstliigeste valmistamisel," sõnas jooksu peakorraldaja ja ka ise oma elu esimesel ultrajooksul startiv Aet Kiisla.

