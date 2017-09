Endine meeskonnakaaslane: Vassiljev on Poola liiga parim mängija

Kaitsev poolkaitsja lisas: "Teda on parem omada enda meeskonnas – olen paar korda tema vastu pidanud mängima. Temas on midagi erilist."

Veel praegugi Jagiellonias mängiv Romantšuk andis pika intervjuu, kus muuhulgas küsiti, kes on Poola kõrgliiga parim mängija, vahendab Soccernet.ee . Romantšuk vastas: "Parim mängija, kellega olen ühes meeskonnas mänginud, on Konstantin Vassijev. Ja parim mängija, kelle vastu kaitsma olen pidanud – siin pean natuke mõtlema ... on ka Vassiljev."

Eelmisel kahel hooajal Bialystoki Jagiellonias koos Konstantin Vassiljeviga mänginud Ukraina poolkaitsja Taras Romantšuk ütles Poola meediale antud intervjuus, et Eesti koondislane on Ekstraklasa parim vutimees.

