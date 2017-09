Saar: kõrgelt kvalifitseeritud treenerite palk peab jõudma Eesti keskmise palga tasemele

"Mul on hea meel teile teatada, et kultuuriministeerium suurendab 5. ja kõrgema kutsetasemega noortetreenerite töötasutoetuse palgafondi 35% ehk kuue miljoni euroni aastas. See tõstab 2018. aastal treenerite senise 637 eurose alampalga 850 euroni kuus."

"Minu veendumus on, et kõrgelt kvalifitseeritud treenerite palk peab jõudma lähitulevikus vähemalt Eesti keskmise palga tasemele ning selle saavutamiseks oleme leidnud nii lisavahendeid kui ka spordivaldkonnaga kokku leppinud toetussüsteemi täiendustes," lausus Saar Riigikogu saalis.

