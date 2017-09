Põlva Serviti sai Eesti käsipalli El Clasicos kindla võidu

Võitjate peatreener Kalmer Musting jäi mängujärgselt enim rahule vahetusmeeste panusega. "Täna sekkusid näiteks Grištšuk ja Ljubtšenko väga hästi ning küllap meie pink ongi veidi paremal tasemel kui Kehra oma. Vastaste mängule vajutas loomulikult pitseri Laastu ja Normaku kaotus, millest nad ei toibunudki. Nüüd on euromängude eel veel kaks kõva kohtumist, mis on väga tähtis," vaatas Musting juba järgmise laupäeva suunas.

Teises tänases kohtumises alistas Viljandi HC kodus SK Tapa 36:28 (18:12). Servitil ja Viljandil on kahest mängust kaks võitu, Kehral üks, Tapa on seni võiduta.

