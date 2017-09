Lindsey Vonn tahab järjekindlalt meeste konkurentsis startida

Ala superstaar on vastava taotluse rahvusvahelisele suusaliidule (FIS) juba vähemalt paar korda esitanud, aga saanud seni eitava vastuse.

Vancouveri olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister plaanib meeste vastu startida Lake Louise'i kiirlaskumises. Karjääri jooksul on ta selles kohas võitnud 41 MK-etapist 18.

USA alaliit on valmistanud uue taotluse ja võimalik, et seda arutatakse FIS-i ametnike poolt 5. oktoobril Zürichis.

Vonni eesmärk on pääseda meeste kiirlaskumises 30 parema hulka, aga nö väljaspool arvestust, et ükski mees tema võimaliku edu tõttu punkte ei kaotaks. Ükski naismäesuusatjaa pole seni FIS-i võistlustel meeste konkurentsis startinud.

FIS arutas teemat ka tänavu mais ja pärast seda sõnas naiste võistlusdirektor Atle Skaardal, et kui neljakordne MK-sarja üldvõitja saab võistelda meeste konkurentsis, peaksid ka mehed saama võistelda naiste seas.

"Väga suur väljakutse on teha seda mõistlikul moel, sest üks punkt, mida kõik näivad alahindavat, on võrdsed õigused kõigi jaoks," lausus 1996. ja 1997. aasta ülisuurslaalomi maailmameister. "Kui naisi lubatakse võistlema koos meestega, siis peaksid ka mehed saama naistega võistleda. Ma ei ole kindel, et soovime selle tee ette võtta."