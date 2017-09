Istanbuli publik oli liig: Saksamaa koondislane vahetati kiiresti pingile

Hasenhüttli sõnul põhjustas põrgulärm stressi. "Kuidas poisse selle vastu ette valmistada? See ei ole võimalik. Seda peab ise kogema. Pole üllatav, et selline asi juhtub meie esimesel Meistrite liiga hooajal."

Leipzig kaotas kohtumise 0:2. Kodumeeskond lõi mõlemad väravad esimesel poolajal. "Kaotasime esimesel poolajal staadionil valitsenud õhustikule," tunnistas Hasenhüttl. "Me ei tulnud sellega toime. See oli alguses kindlasti põhiprobleem. Selline atmosfäär esimeses võõrsilmängus oli mõnele meie mängijale liiast."

