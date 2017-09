Üliõpilasspordi hiilgus jõudis juubeliks spordimuuseumisse

Näha saab mitmeid universiaadimedaleid, millest mitmed on laiema avalikkuse ette toodud esmakordselt. Värskeim trofee on pärit 2017. aasta universiaadilt Taiwanis, kus hõbemedali võitis judoka Juhan Mettis, ent oma panuse väljapaneku hüvanguks on teinud ka Gerd Kanter, Aleksander Tammert, Tanel Laanmäe, Olga Aleksejeva, Irina Embrich jt spordisuurused.

Lisaks erinevatele medalitele, karikatele, kingitustele, meenetele ja maskottidele on võimalus tutvuda ka meie sporditippude varustusega - näitusel on väljas ka Gerd Kanteri omanimeline ketas, Allar Raja esimesed aerud ning isiklik sõudeergomeeter, judo kimono ning epeevehklejate varustus.

