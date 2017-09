F1 autod võivad jõuda Kopenhaageni linnatänavatele

Ott Tänak sõnas intervjuus väljaandele Motorsport News, et pole veel järgmiseks hooajaks lepingut sõlminud, aga tunnustas väga oma praegust võistkonda M-Sporti. Eesti rallipilooti on hooaja teisel poolel väga palju seostatud ka Toyotaga.

Projekti eestvedajad on endine Taani teadusminister Helge Sander ja endine Saxo Banki omanik Lars Seier Christensen. Eelmisel F1 etapil Singapuris kohtusid nad sel teemal sarja juhtidega. Vastav toetus on saadud nii Taani valitsuselt, kuninglikult perekonnalt kui ka linnavalitsuselt.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel