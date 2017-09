Rakvere peatreener: tiitlit on päris raske kaitsta

Tiitlikaitsjana läheb mängudele vastu eelmise hooaja üllataja Rakvere, kes alistas mälestusväärses finaalis viiegeimilises lahingus Pärnu. Urmas Tali asemel täidab nüüd peatreenerikohuseid Andres Toode, väljakul tegutseb sisuliselt täiesti uus põhikoosseis. Toode sõnul on meeskond aga nii mõneski elemendis tugevam kui kevadel tiitlit võites.

"Tiitlit on päris raske kaitsta," lausus Toode Vikerraadiole. "Olen näinud kõiki meeskondi mängimas. Rakvere Cupil on olnud teise divisjoni mehed ja Gutmanni turniiril esimesed - võistkonnad on head ja ühtlased. Väga raskeks läheb, aga suure töö ja vastaste ebaõnnega on see täitsa realiseeritav."

Palju on muutunud ka valitseva Eesti meistri Tallinna Selveri jaoks. Šveitsi siirdunud Rainer Vassiljevilt võttis peatreeneri ameti üle lätlane Austris Stals, kes mängis pikki aastaid klubivõrkpalli just Eestis. Lahkunud on austraallasest punktikahur Lincoln Williams, kuid meeskonnas jätkavad kogenud sidemängija Tauno Lipp ning koondisekarastusega Oliver Orav ja Denis Losnikov. Välismaalt on tagasi diagonaalründaja Taavi Nõmmistu. Tauno Lipu sõnul on ainult eesti mängijatest koosnev Selver kindlasti arvestatav vastane kõigile.

"Saime igale positsioonile Eesti poisi. Kui ei oleks saanud, siis oleks otsinud välismaalt. Tänu diagonaal Taavi Nõmmistu tagasitulekuga Eestisse oli igati positiivne. Eks tal oli kosilasi siin Eestis ka mujalt ja otsustas meie kasuks. Ma arvan, et üldine pilt on praegu päris hea. Seda on näidanud turniirid, kus oleme mänginud," lausus Lipp.

"Loomulikult, tegu noorte meestega. Arvutasin ise kokku, et keskmine vanus on siin 21,3. Igati positiivne, vaatame, kuidas mängud hakkavad olema. Väga palju ei oska öelda teiste klubide kohta, sest väga palju on selliseid nimesid, keda ei oska väga hästi isegi hääldada. Eks vaatame, mis mehed nad platsil on. Kindlasti on häid oste välismängijate näol ja kindlasti mitte nii häid, eks paistab."

Eelmisel hooajal suurte võitudeta jäänud Tartu Bigbanki peatreenerina jätkab Oliver Lüütsepp, kuid lahkunud on elu esimese välislepingu teeninud Tartu raudvara Rait Rikberg. Põhipommitajast Bradley Gunterist vabaks jäänud kohta täidab austraallane Curtis Stockton, kes oli eelmisel hooajal Kanada ülikooliliiga suurim punktikütt.

"Kümme mängumeest on meil olemas pluss mõned oma klubi kasvandikud juurde. Need kümme meest on tasemel, selle liiga väärilised. Teevad iga päev selle nimel tööd, et olla kõige kõrgemas mängus," ütles Lüütsepp.

"Võib-olla sel aastal on seltskond natuke kogenematum võrreldes eelmise aastaga, kui võistkonnas olid Rait Rikberg, Toms Vanags, sinna lisaks praegused Ronald Järv ja Meelis Kivisild. Brad Gunter, eelmisel aastal Kanadast tulnud diagonaal oli väga hea leid. Võib-olla eelmisel aastal samaks ajaks oli võistkond natuke rohkem valmis kui praegu. Aga seltskond ja materjal on olemas, kellega on võimalik mängida."

Uustulnuk Saaremaad peavad favoriidiks paljud. Rakverest on peatreeneri kohale palgatud Urmas Tali, diagonaalründajatena tegutsevad Hindrek Pulk ja Siim Põlluäär, tempoosakonnas lööb palle maha Mihkel Tanila. Sidemängijaks on Austria koondislane Alexander Tusch, leegionäridest on kasutada veel kaks tasemel Slovakkia mängumeest. Klubi mänedžeri Hannes Sepa sõnul võtab aga andekate mängijate ühtseks löögirusikaks vormimine veel aega.

"Kokku saada muidugi lihtne ei olnud. Saaremaale elama tulemine oli paljude mängijate jaoks väljakutse. Aga kui mänguliselt rääkida, siis uus tiim - kokkumäng võtab veel väga palju aega. Paljud tiimid on suutnud tuumiku säilitada. Vähemalt kolm-neli-viis meest. Meil on kõik uued mehed. Hooaja alguses me kindlasti korralikus löögihoos ei ole. Pigem vaatame november-detsember. Siis meie vastu enam lihtne olema ei saa!"

Kogenud Avo Keele juhendamisel alustab teekonda tiitliteni Pärnu, kes triumfeeris mullu Eesti karikavõistlustel, oli Balti liigas teine ning Eesti meistrivõistlustel kolmas. Keel otsustas kahe hooaja vahel meeskonda tugevdada kahe leedulasega, tuntumatest Eesti mängijatest esindavad Pärnut nurgaründajad Kevin Saar ja Taavet Leppik. Pärnu mängib ainsa Eesti meeskonnana ka eurosarjas. Balti liigas võib Avo Keele sõnul üllatusi tulla aga igalt poolt.

"Saaremaa kubiseb koondisemeestest ja igasuguste statistikanäitajate võitjatest. Meie viie klubi õnn on see, et sporti ei panda paberil paika. Kõik on praegu ühe joone peal. Hakkame minema ja vaatame, mis saab," lausus Keel.

Veel mängivad Eesti klubidest Balti liigas Järvamaa ja TTÜ. Esimesed mängud peetakse juba laupäeval.